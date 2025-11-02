L’intelligenza artificiale riscrive la crisi di Cuba come musical di Broadway
Rich Silverstein non è un pubblicitario qualunque. L’uomo che ha creato campagne iconiche come “Got Milk?” e ha contribuito a definire l’immaginario di Nike con “Dream Crazy” ha sempre avuto un talento particolare: trasformare concetti complessi in narrazioni che entrano nell’inconscio collettivo. Ma il suo ultimo progetto va oltre la pubblicità, oltre il marketing, per addentrarsi in un territorio dove l’arte incontra l’intelligenza artificiale e la storia si fonde con l’assurdo. Un musical sulla crisi dei missili di Cuba. Immaginate di entrare in una sala dove le pareti vibrano di immagini storiche, dove le voci di Kennedy e Krusciov si intrecciano in melodie rock, dove la tensione nucleare degli anni Sessanta diventa improvvisamente una coreografia da Broadway. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
