L’iniziativa di solidarietà della Lnp Autisti uniti nel ricordo di Raffaele Marianella
La Pallacanestro 2.015 ha aderito all’iniziativa ‘ Colleghi per Raffaele ’ della Lega nazionale pallacanestro. L’idea è partita dalla Libertas Livorno, per la forte amicizia che legava l’autista del pullman della squadra labronica, Stefano, e Raffaele Marianella, ucciso il 19 ottobre sulla statale 79 che collega Rieti a Terni dalla pietra lanciata con ferocia da ultras della squadra laziale contro il pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket dopo la partita controù la Sebastiani. Lnp ha raccolto l’invito e lo ha condiviso con le società di A2 e B nazionale, con l’idea di farne un saluto comune. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
