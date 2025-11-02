L’ingresso dell’ospedale Bolognini imbrattato con scritte no vax

Ignoti hanno imbrattato la facciata dell’ospedale Bolognini di Seriate nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre: all’ingresso della struttura sanitaria, tra quelle che più si sono spese nelle fasi più delicate della pandemia di Covid, sono apparse scritte di matrice no-vax con vernice rossa. Il marchio è quello del gruppo “ViVi”, già noto per atti vandalici di questo tipo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

