L’ingresso dell’ospedale Bolognini imbrattato con scritte no vax

Ignoti hanno imbrattato la facciata dellospedale Bolognini di Seriate nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre: all’ingresso della struttura sanitaria, tra quelle che più si sono spese nelle fasi più delicate della pandemia di Covid, sono apparse scritte di matrice no-vax con vernice rossa. Il marchio è quello del gruppo “ViVi”, già noto per atti vandalici di questo tipo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

