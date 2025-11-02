Linea Verde gira in Friuli | quando va in onda la puntata sui borghi del pordenonese e le specialità enogastronomiche

Alcuni borghi del pordenonese e le specialità enogastronomiche saranno presto in mostra su Rai 1, a Linea Verde. «Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare a Sesto al Reghena la troupe dello storico programma che dal 1981 ci fa conoscere le eccellenze italiane», scrivono sulla pagina social di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it