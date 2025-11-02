All’incontro pubblico poche reazioni dagli intervenuti. Hanno ascoltato la relazione dei tecnici e della Città Metropolitana, ma hanno rinunciato a polemizzare benché stanchi dei lavori che si trascinano ormai da anni. "Sono rimasto molto deluso - spiega Marco Bossi, volto noto in città e già presidente del Consiglio comunale –. È stata una presentazione farsa. Una copia delle precedenti, senza aggiungere alcunché. Non c’era il sindaco Carlo Moscatelli, cosa che ritengo gravissima. E la sua promessa di rimuovere prima i binari da via Garibaldi è stata smentita. Altro motivo di delusione è dato dai problemi di copertura dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'incontro pubblico e i dubbi aperti. Le compensazioni ambientali e i fondi per eliminare i vecchi binari