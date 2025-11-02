L’incidente di Bari Soccorre automobilista Travolto e ucciso
Il lavoro in tabaccheria e la palestra. E quel numero 101 orgogliosamente scritto nella biografia social per indicare il peso raggiunto con gli allenamenti che gli avevano permesso di modellare un corpo scultoreo. Un corpo che ieri mattina, intorno alle sei, è stato spazzato via da un’auto mentre stava soccorrendo un automobilista finito fuori strada sulla statale 16, all’altezza di Bari-Palese, dove una serie di curve sembrano rincorrersi. È morto così Cosimo Magro, 25enne di Bitonto, nel Barese, un ragazzo che tutti chiamavano il "gigante buono". La sua giovane esistenza, in cui trovavano spazio l’amore per la famiglia, la fidanzata Alessia e gli amici, è finita all’improvviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
