Lince avvistata nel Parco del Gran Paradiso | è il fantasma delle Alpi occidentali
Un video del Parco Nazionale del Gran Paradiso mostra una rarissima lince nella notte. L'avvistamento è avvenuto nel versante valdostano del Parco e potrebbe segnare il ritorno della specie sulle Alpi occidentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
