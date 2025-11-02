Lince avvistata nel Parco del Gran Paradiso | è il fantasma delle Alpi occidentali

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video del Parco Nazionale del Gran Paradiso mostra una rarissima lince nella notte. L'avvistamento è avvenuto nel versante valdostano del Parco e potrebbe segnare il ritorno della specie sulle Alpi occidentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lince avvistata parco granLince avvistata nel Parco del Gran Paradiso: è il fantasma delle Alpi occidentali - Si tratta di una specie diversa dalla lince pardina (Lynx pardinus) avvistata sempre in questi giorni nella ... Come scrive fanpage.it

lince avvistata parco granUna lince nel Parco Nazionale Gran Paradiso: nuova speranza per la specie - La lince torna a farsi vedere nel Parco Nazionale Gran Paradiso: un nuovo avvistamento fa sperare per la specie estinta. Scrive meteo.it

lince avvistata parco granParco del Gran Paradiso: avvistata di nuovo la lince - Si tratta del terzo episodio in cui, grazie alla fototrappola, viene documentata nel versante valdostano la presenza del grande felino, nel secolo scorso vittima di persecuzioni da parte dell'uomo - Da giornaletrentino.it

Cerca Video su questo argomento: Lince Avvistata Parco Gran