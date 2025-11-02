Libano raid israeliano su Forza Radwan

1.01 Quattro persone sarebbero state uccise e tre ferite in un attacco di droni israeliani a Kfar Roummane, nel sud del Libano, secondo alcune fonti libanesi. Tuttavia, fonti indipendenti non confermano ancora con certezza il bilancio delle vittime. Le autorità israeliane, citate dal Times of Israel, dichiarano che l'obiettivo era un operativo della Forza Radwan, l'unità d'élite di Hezbollah. La tensione nella regione rimane alta, con scambi di accuse tra Israele e le forze di pace Onu presenti in Libano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

