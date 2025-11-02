L’horror torna protagonista con La tigre veste di nero
Una domenica pomeriggio ‘da paura’ al Circolo Cacciatori di Ancona. Dalle ore 18, infatti, saranno proiettati il mediometraggio horror ‘La tigre veste di nero’ e un’anteprima del sequel ‘La Tigre veste di rosso’. Saranno presenti parte del cast, il regista Luca Pincini e lo scrittore Roberto Ricci (nella foto), ‘il parrucchiere del brivido’. ‘La tigre veste di nero’ è stato tratto da un suo racconto, mentre del sequel Ricci ha curato il soggetto e, insieme al regista, la sceneggiatura. ‘La tigre veste di nero’, spiega "ha avuto grande successo a livello di visualizzazioni e recensioni, nonostante fosse un prodotto ‘amatoriale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
'THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW' torna al cinema per festeggiare il 50° anniversario del film grazie alla Cineteca di Bologna. Questa sera a C'entro - Supercinema Santarcangelo alle ore 21.00 in versione originale con sottotitoli. V.M. 14 anni Vai su Facebook
Spettacoli, musica e allestimenti horror: torna la festa di Halloween in centro - - X Vai su X