L' ex tennista vince la puntata Beppe Convertini che si era salvato nel primo spareggio contro la signora Coriandoli a inizio puntata perde nello spareggio finale a tre | è il primo eliminato dell' anno
I eri è andata in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle 2025, e si è aperta subito con un verdetto in sospeso: lo spareggio tra la signora Emma Coriandoli e Beppe Convertini, salvato dal pubblico con il 51% delle preferenze. Una manciata di voti sufficiente per rimetterlo in pista e rimandare Bagnacavallo il personaggio interpretato da Maurizio Ferrini. E invece no: la signora Coriandoli, nonostante tutto, si è salvata. E non per grazia divina, ma per “grazia Di Vaira”. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Lutto per Andrea Delogu: è morto il fratello Evan, aveva 18 anni Ballando con le stelle 2025, pagelle sesta puntata 1 novembre, classifica, primo eliminato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Sonego sorprende Musetti a Parigi e vince il derby Si complica la corsa alle Finals per il tennista di Carrara Vai su Facebook