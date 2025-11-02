L’ex principe Andrea perderà anche il titolo di viceammiraglio
(Adnkronos) – Il governo del Regno Unito ha riferito che priverà l'ex principe Andrea del titolo onorifico di viceammiraglio, l'ultimo grado militare rimastogli. Andrew è stato privato dei suoi titoli militari onorari da sua madre, la defunta regina Elisabetta II, nel 2022 dopo essere stato citato in giudizio da Virginia Giuffre, principale accusatrice del molestatore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
