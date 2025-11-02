L' ex principe Andrea la nuova inchiesta e la buonuscita d' oro

Declassato da Principe a privato cittadino, ma di certo non povero. Re Carlo ha previsto una buonuscita a sei zeri e uno stipendio annuale per il fratello caduto in disgrazia e cacciato di casa. Secondo quanto rivelato ieri dal quotidiano The Guardian, ad Andrea Mountbatten Windsor spetterà una somma decisamente significativa da utilizzare per il trasferimento dal Royal Lodge di Windsor alla nuova abitazione di Sandringham nel Norfolk e poi un pagamento annuale che si ritiene molto superiore alla pensione di ventimila sterline annue che spetterebbe ad Andrea da parte della Marina. Se quindi sotto il profilo finanziario le cose non si mettono male per l'ex principe ereditario, i suoi problemi con la giustizia potrebbero protrarsi ancora a lungo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex principe Andrea, la nuova inchiesta e la buonuscita d'oro

