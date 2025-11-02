L' ex Prefetto Messina accusato di peculato risarcisce lo Stato

Padovaoggi.it | 2 nov 2025

Ha restituito 6.600 euro l’ex prefetto di Padova, Francesco Messina, in attesa dalla decisione del gup di Padova Laura Alcaro prevista per il 14 novembre sulla richiesta di rinvio giudizio, presentata dal pm Benedetto Roberti, dove deve difendersi dall’accusa di peculato.L'ex Prefetto, difeso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it



