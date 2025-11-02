L’ex fidanzata di Cesare Cremonini ricoperta d’insulti pesantissimi | ecco cosa è successo

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, vittima di una valanga di insulti dopo aver pubblicato un libro sulla loro storia: dettagli e reazioni. Leggi anche: Cesare Cremonini ha o no una fidanzata oggi? Al suo fianco ci sarebbe Caterina Licini Quando una storia d’amore finisce, spesso ci sono due versioni, qualche silenzio e il tempo che prova a ricomporre i frammenti. Nel caso di Martina Maggiore, ex fidanzata del cantante Cesare Cremonini, la fine della relazione è diventata un romanzo pubblico, trasformando la vita privata in scrittura e parlando a molti più lettori. Con la pubblicazione del suo libro Ma che ragazza stupida, in cui descrive anche presunti tradimenti e sofferenze vissute durante la relazione, Martina è diventata oggetto di un’attenzione mediatica intensa, non sempre benevola. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - L’ex fidanzata di Cesare Cremonini ricoperta d’insulti pesantissimi: ecco cosa è successo

