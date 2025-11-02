L' ex Bugatti si svuota lentamente iniziato il deflusso dei ravers Controlli su persone e mezzi

Dalla scorsa notte e poi in maniera più significativa dalla mattina è iniziata la diaspora dei partecipanti al rave party di Halloween che si è svolto a Campogalliano a partire dalla tarda serata di venerdì. Intorno a mezzogiorno di oggi gli impianti audio sono stati spenti e le migliaia di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

