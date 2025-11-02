L' euro digitale diventa realtà | come funzionerà e quando sarà attivo

L'euro digitale a breve sarà realtà. La Banca centrale europea ha deciso di procedere alla prossima fase del progetto, con il lancio della moneta elettronica previsto nel 2029. Un obiettivo che potrebbe concretizzarsi solo se la regolamentazione verrà completata come da programma e se l'intero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L’euro digitale è sempre più vicino: prima emissione possibile nel 2029 - X Vai su X

Euro digitale: come cambieranno i nostri pagamenti (timori per la privacy) - facebook.com Vai su Facebook

L’Euro diventa digitale: cos’è, come funziona, pro e contro - L'Euro digitale potrebbe presto diventare realtà, ma secondo qualcuno è un "flop" annunciato: vediamo cos'è e come funziona. Lo riporta donnaglamour.it

Addio contanti: entro il 2029 arriva l’euro digitale. Ecco cosa succede - La Bce accelera e avvia la fase operativa del progetto che porterà alla moneta digitale europea. Si legge su panorama.it

Euro digitale, ipotesi soglia massima per wallet: cosa sappiamo - Il nodo principale fra i ministri delle Finanze degli Stati membri era proprio la cifra massima che i cittadini europei potevano tenere in euro digitali. tg24.sky.it scrive