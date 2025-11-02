L' estasi della guerra
L'orgia di sangue del 7 ottobre, e poi tutto quello che ne è seguito, secondo il normale giudizio di una persona che ne ha risentito, dovrebbe creare un sogno di pace: gli israeliani a cui chiedi come stanno, per i primi due minuti della conversazione dicono che "Bene, grazie" è solo una convenzione sociale. Non è così per i palestinesi nonostante la loro vita sia costellata di angoscia e lutti a causa del 7 ottobre: un sondaggio del "Palestinian Center for Policy and Survey Research", una fonte legata al proprio popolo, ci informa che il 59% dei palestinesi che vivono nell'Autorità Palestinese, in Giudea e Samaria, pensano che la decisione di realizzare il massacro del 7 ottobre è stata "corretta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Nel 1933, una giovane donna austriaca posò davanti a una macchina da presa. Correva nuda tra gli alberi, nuotava in un lago, libera come nessuno aveva mai osato esserlo sullo schermo. Il film si chiamava Estasi. E quella donna, che avrebbe scandalizzato - facebook.com Vai su Facebook
'Maddalena in estasi', la luce di Caravaggio illumina Mumbai - La "Maddalena in estasi" di Caravaggio è esposta da ieri a Mumbai, in una eccezionale mostra che porta per la prima volta nella capitale economica indiana un'opera del maestro cinquecentesco, presso ... Da ansa.it
Tifosi aquilotti in estasi: Spezia sogna la Serie A nonostante il divieto di trasferta - Tifosi aquilotti in estasi per uno Spezia da sogno: "Siamo al settimo cielo, i bianchi sono fortissimi. Lo riporta lanazione.it
"Estasi", tanti vip per la passerella che celebra le donne e le bellezze della Città Eterna - Oltre 260 invitati raggiungono la sfilata dall’enfatico titolo “Estasi”, di Quiteessential, presso il Forum Theatre di piazza Euclide. Come scrive ilmessaggero.it