L'orgia di sangue del 7 ottobre, e poi tutto quello che ne è seguito, secondo il normale giudizio di una persona che ne ha risentito, dovrebbe creare un sogno di pace: gli israeliani a cui chiedi come stanno, per i primi due minuti della conversazione dicono che "Bene, grazie" è solo una convenzione sociale. Non è così per i palestinesi nonostante la loro vita sia costellata di angoscia e lutti a causa del 7 ottobre: un sondaggio del "Palestinian Center for Policy and Survey Research", una fonte legata al proprio popolo, ci informa che il 59% dei palestinesi che vivono nell'Autorità Palestinese, in Giudea e Samaria, pensano che la decisione di realizzare il massacro del 7 ottobre è stata "corretta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'estasi della guerra