L’esercito USA riattiva una base segreta nei Caraibi | nel mirino c’è il Venezuela
L’esercito degli Stati Uniti sta procedendo all’ ammodernamento e alla riattivazione di una vasta ex base navale risalente alla Guerra Fredda, situata a Porto Rico e abbandonata da oltre vent’anni. Questa attività di costruzione ha sollevato l’ipotesi di preparativi per operazioni militari prolungate dirette verso il Venezuela, un Paese con cui le relazioni diplomatiche rimangono tese. La notizia, riportata dall’agenzia di stampa Reuters, pone l’attenzione sulla base di Roosevelt Roads, un tempo una delle più grandi stazioni navali statunitensi a livello mondiale. L’ammodernamento della base navale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
