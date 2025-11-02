L'eredità di Pasolini a cinquant'anni dalla morte | Fu poeta e scandalo Oggi di lui resta il mito

Cinquant'anni fa moriva Pier Paolo Pasolini. Chi era davvero e cosa rappresenta oggi? Dagli "ultimi" al femminismo, dall'anarchia al potere: Fanpage.it lo ha chiesto al professor Giuseppe Garrera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Domenica 2 Novembre, nel giorno del cinquantesimo anniversario della morte di #pierpaolopasolini @giacomo__rossetto alle h 18.00 c/o @viadelfolo a Cittadella (Pd) ad ingresso gratuito, vi aspetta con (qui prenotazione posti urly.it/31cr9d / Max 70) FEROC - facebook.com Vai su Facebook

Pier Paolo Pasolini, cinquanta anni dopo quell'ultima notte - Il 2 novembre del 1975 l'assassinio dello scrittore, poeta e regista. Come scrive vanityfair.it

Cinquant’anni senza Pasolini: Casarsa celebra il suo figlio illustre con eventi, mostra e convegni - Casarsa celebra i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini con cerimonie, mostra e incontri culturali il 2 e 3 novembre. Lo riporta nordest24.it

Pasolini: il delitto e le ore aretine. Ucciso 50 anni fa, amava la città. Davoli: "L’ho scoperta grazie a lui" - La poesia per la Giostra, gli acquisti sul Corso, il giallo di una cena qui con il suo assassino ... Da msn.com