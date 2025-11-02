Arezzo, 2 novembre 2025 - Lunedì il sostituto procuratore Marco Dioni deciderà sul da farsi: se riesumare la salma e andare avanti con l’autopsia oppure no. I nodi da sciogliere sono i sospetti riguardo la morte di una signora di 66 anni di Alberoro, comune di Monte San Savino. La procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta, si tratta di un fascicolo a modello 44 cioè a carico di ignoti in cui le ipotesi di reato vanno dalle lesioni fino all’omicidio colposo. Capi di imputazione ancora tutti da dimostrare in un’inchiesta ancora alle fasi preliminari in cui la trama dei fatti è ancora tutta con i condizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lei morta, lui in ospedale. C'è l'ipotesi antitarlo: la tragedia forse legata al trattamento delle travi