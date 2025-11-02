Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione
Lucca Comics & Games è stata l'occasione per approfondire il mondo Lego, le sue strategie di mercato e il rapporto con il proprio pubblico, accolto nel padiglione disegnato da Giovanni Timpano Nuovi set presentati, regali per gli acquirenti, una experience immersiva e diverse iniziative: Lego a Lucca Comics & Games è stato uno dei brand che ha attirato l'attenzione del pubblico, con file sempre lunghissime per entrare a visitare quello che l'azienda aveva da offrire, con curiosità e tanto entusiasmo. La conferma di una posizione solida costruita nel corso del tempo con una strategia che ha evidentemente funzionato e continua a funzionare, di cui abbiamo avuto modo di parlare con Rossana Mastrosimini, Head of LEGO Retail Channel di Lego, partendo da quello che è stato il grande rilancio dei celebri mattoncini: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ScreenWeek Cinema & Serie. Pharrell Williams · Piece By Piece. A Lucca Comics & Games è stato costruita una riproduzione della città toscana in versione LEGO #LuccaCG25 #LuccaComics #lego #DaVedere - facebook.com Vai su Facebook
#lucca - La città costruita con i mattoncini Lego di Fabio Pellegrini - X Vai su X
LEGO torna a Lucca Comics & Games 2025 con "LEGO Adventure": un evento di celebrazione con i fan - Diorama partecipativo, esperienze immersive tra Disney, One Piece e Minecraft, ospiti internazionali e sorprese in tutta la città. Si legge su it.ign.com
Comics, Lucca diventa una città di Lego - E tra tante attrazioni di questa edizione di Lucca Comics and Games ce n’è una davvero particolare: la città di Lucca fatta di mattoncini Lego. Segnala noitv.it
La mappa di Lucca Comics: come orientarsi - C’è una mappa interattiva messa a disposizione dall’organizzazione di Lucca Comics per orientarsi all’interno dei tanti stand. Lo riporta lanazione.it