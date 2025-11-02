Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione

Movieplayer.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Comics & Games è stata l'occasione per approfondire il mondo Lego, le sue strategie di mercato e il rapporto con il proprio pubblico, accolto nel padiglione disegnato da Giovanni Timpano Nuovi set presentati, regali per gli acquirenti, una experience immersiva e diverse iniziative: Lego a Lucca Comics & Games è stato uno dei brand che ha attirato l'attenzione del pubblico, con file sempre lunghissime per entrare a visitare quello che l'azienda aveva da offrire, con curiosità e tanto entusiasmo. La conferma di una posizione solida costruita nel corso del tempo con una strategia che ha evidentemente funzionato e continua a funzionare, di cui abbiamo avuto modo di parlare con Rossana Mastrosimini, Head of LEGO Retail Channel di Lego, partendo da quello che è stato il grande rilancio dei celebri mattoncini: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

lego a lucca comics 2025 nel nome della creativit224 e della condivisione

© Movieplayer.it - Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione

Contenuti che potrebbero interessarti

lego lucca comics 2025LEGO torna a Lucca Comics & Games 2025 con "LEGO Adventure": un evento di celebrazione con i fan - Diorama partecipativo, esperienze immersive tra Disney, One Piece e Minecraft, ospiti internazionali e sorprese in tutta la città. Si legge su it.ign.com

lego lucca comics 2025Comics, Lucca diventa una città di Lego - E tra tante attrazioni di questa edizione di Lucca Comics and Games ce n’è una davvero particolare: la città di Lucca fatta di mattoncini Lego. Segnala noitv.it

lego lucca comics 2025La mappa di Lucca Comics: come orientarsi - C’è una mappa interattiva messa a disposizione dall’organizzazione di Lucca Comics per orientarsi all’interno dei tanti stand. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lego Lucca Comics 2025