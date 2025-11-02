Lucca Comics & Games è stata l'occasione per approfondire il mondo Lego, le sue strategie di mercato e il rapporto con il proprio pubblico, accolto nel padiglione disegnato da Giovanni Timpano Nuovi set presentati, regali per gli acquirenti, una experience immersiva e diverse iniziative: Lego a Lucca Comics & Games è stato uno dei brand che ha attirato l'attenzione del pubblico, con file sempre lunghissime per entrare a visitare quello che l'azienda aveva da offrire, con curiosità e tanto entusiasmo. La conferma di una posizione solida costruita nel corso del tempo con una strategia che ha evidentemente funzionato e continua a funzionare, di cui abbiamo avuto modo di parlare con Rossana Mastrosimini, Head of LEGO Retail Channel di Lego, partendo da quello che è stato il grande rilancio dei celebri mattoncini: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione