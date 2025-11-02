Leggero insicuro già con le valigie in mano | Diouf un mistero da 25 milioni
Il centrocampista francese, arrivato al posto di Koné, non trova spazio nell'Inter: fin qui solo 26' a babbo morto, conditi da svarioni. E a gennaio potrebbe salutare per far spazio a Frendrup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
