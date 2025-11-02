Leggenda Kipchoge Debutta alla maratona di New York e chiude la carriera
Il keniano lascia a 41 anni. Ha vinto tutto, esempio di stile: "Continuerò da ambasciatore della fatica". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Runner's World Italia. Imagine Dragons · On Top Of The World. Un incontro che vale un record in maratona. Eliud Kipchoge è l’atleta che più di tutti ci ispira e ci ha fatto appassionare alla corsa e alla maratona. La leggenda vivente del running mondiale, - facebook.com Vai su Facebook
Leggenda Kipchoge. Debutta alla maratona di New York e chiude la carriera - Eliud Kipchoge, insieme a un altro eroe come il 43enne etiope Kenenisa Bekele, oggi corre per la p ... Riporta msn.com
Maratona di New York 2025: programma, atlete e atleti da seguire e dove vedere la corsa in diretta · Atletica - Diverse stelle Olimpiche della maratona, guidate dal keniano Eliud Kipchoge, prenderanno il via alla gara domenica 2 novembre. Come scrive olympics.com
Maratona di New York, l’ultima sfida del grande Kipchoge - Per la prima volta oggi in gara ci sarà anche il leggendario keniano, che nella Grande Mela potrebbe chiudere la sua straordinaria carriera. Lo riporta msn.com