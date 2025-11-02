Legame con il territorio e formaggi d' eccellenza | azienda agricola lecchese premiata a Golosaria

L’Azienda agricola Deviscio di Lecco conquista un prestigioso riconoscimento a Golosaria Milano 2025, la celebre rassegna enogastronomica ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Il premio, consegnato direttamente da Paolo Massobrio, rappresenta un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

