Lega Pro girone C 12esima giornata beffa ai danni del Crotone nell’ultimo minuto Contestato Longo dai tifosi a fine partita
Crotone 1 Trapani 2 Marcatori: 15° Gomez, 17° Fischnaller, 48° (s.t.) Grandolfo Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni (Berra), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Sandri (Calvano), Vinicius, Zunno (Gallo), Gomez, Maggio, Murano (Piovanello). All. Longo Trapani (4-3-3): Galeotti, Negro, Ciotti (Marcolini), Stramaccioni, Giron, Carriero (Kirwan), Celeghin, Di Nola, Fischnaller (La Sorsa), Vazquez (Canotto), Grandolfo. All. Aronica Arbitro: Domenico Castellone di Napoli Ass. Davide Fedele di Lecce – Angelo Tomasi di Lecce Quarto giudice a bordo campo: Andrea Palmieri di Brindisi Operatore FVS: Davide Gigliotti di Lamezia Terme Ammoniti: Ciotti Angoli: 6 a 5 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
