Leclerc sposa la fidanzata Alexandra Saint Mleux | la proposta di matrimonio social con il cagnolino-testimone Leo
Il Signore e la Signora Leclerc. Testimone (e messaggero d’amore) il cucciolo Leo Leclerc: “Dad wants to marry you!” (“Papà vuole sposarti”). Il tenero messaggio del pilota Ferrari, inciso sulla medaglietta del cagnolino, è stato consegnato. Proposta di matrimonio fatta e – stando al post condiviso sui social, ai sorrisi, agli sbaciucchiamenti, alla caption che accompagna le foto, e cioè “Mr². & Mrs. Leclerc”, con tanto di cuore e anello in formato emoticon – accettata. Charles Leclerc, 28 anni, sposerà la fidanzata Alexandra Saint Mleux, studentessa di storia dell’arte e influencer 24enne. Non è un segreto: l’hanno annunciato al mondo intero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
