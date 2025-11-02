Lecco, 2 novembre 2025 – Diciassette indagati per l' irruzione in municipio a Lecco avvenuta lo scorso 28 aprile. Sono pacifisti, anarchici e antagonisti. L'ipotesi di reato sono: manifestazione non autorizzata, radunata sediziosa, interruzione di pubblico servizio, travisamento, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza. Lecco, antagonisti assaltano il municipio: scontri con la polizia I 17 erano tra i partecipanti ad una contro-manifestazione antifascista in opposizione ad alcuni nostalgici, che invece avevano organizzato una commemorazione per ricordare 16 repubblichini condannati a morte e fucilati per aver ucciso a tradimento alcuni partigiani fingendo di arrendersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, irruzione antifascista in municipio: indagati 17 anarchici