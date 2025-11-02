Lecce | una svastica nella piazza di porta San Biagio Area videosorvegliata La rabbia dell' assessore

Una svastica disegnata sulla piazza di fronte Porta San Biagio ha suscitato sdegno e indignazione. Il simbolo, tracciato con vernice rossa in modo grossolano accanto a un altro disegno, è stato segnalato sui propri canali social dall’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, che ha denunciato l’episodio con parole dure. Nel suo post, l’assessore ha ricordato che l’area è videosorvegliata e ha assicurato il massimo impegno per individuare i responsabili. Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

