Lecce | una svastica nella piazza di porta San Biagio Area videosorvegliata La rabbia dell' assessore
Una svastica disegnata sulla piazza di fronte Porta San Biagio ha suscitato sdegno e indignazione. Il simbolo, tracciato con vernice rossa in modo grossolano accanto a un altro disegno, è stato segnalato sui propri canali social dall’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, che ha denunciato l’episodio con parole dure. Nel suo post, l’assessore ha ricordato che l’area è videosorvegliata e ha assicurato il massimo impegno per individuare i responsabili. Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Nel centro di Lecce, spunta una svastica e viene divelta l’insegna di un comitato elettorale ift.tt/EjYA8MD - X Vai su X
Atto vandalico nella notte in via Oberdan a Lecce contro la sede di Alleanza Verdi Sinistra. L’inaugurazione resta confermata per oggi alle 18, con la partecipazione di Nichi Vendola. La candidata Anna Grazia Maraschio, in corsa alle Regionali 2025 a sosteg Vai su Facebook
Nel centro di Lecce, spunta una svastica e viene divelta l’insegna di un comitato elettorale - Due episodi in poche ore nel capoluogo salentino: simbolo nazista in piazza Italia e danneggiamento ai danni della candidata alle regionali Anna Grazia Maraschio ... Scrive lecceprima.it
Sfregio in pieno centro nella notte di Helloween. L’assessore Guido: “Vergognoso, li prenderemo e pagheranno” - La città si è risvegliata con uno sfregio nella piazza Italia, di fronte a Porta San Biagio: una svastica e un cuore hanno deturpato il basolato. Lo riporta corrieresalentino.it
Lecce, vandali nella notte: svastica di fronte Porta San Biagio, divelta insegna comitato Maraschio - Il più grave si è verificato in piazza Italia, di fronte a Porta San Biagio, dove mani ignote hanno lasciato sul basolato una svast ... Come scrive msn.com