Leao c' è Gasp sogna la vetta | le probabili formazioni di Milan-Roma

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Allegri punta ancora tutto su Leao, con al suo fianco Nkuku. Dybala vuole continuità, spalleggiato da Soulè. Partita ostica per Gasperini, che se vincesse a San Siro andrebbe primo da solo dopo la frenata di Conte (0-0 tra Napoli e Como). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

