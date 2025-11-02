Leao c' è Gasp sogna la vetta | le probabili formazioni di Milan-Roma
Max Allegri punta ancora tutto su Leao, con al suo fianco Nkuku. Dybala vuole continuità, spalleggiato da Soulè. Partita ostica per Gasperini, che se vincesse a San Siro andrebbe primo da solo dopo la frenata di Conte (0-0 tra Napoli e Como). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
