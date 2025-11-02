le stelle di branko ecco le previsioni di domenica 2 novembre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 2 novembre 2025 Ariete Siamo nei giorni dell'estate di San Martino, questo clima gentile riflette l'ottimismo che sta crescendo nel vostro cuore, i colori dell'autunno sono meravigliosi e vi ispirano un nuovo inizio, come dice anche Luna che dopo pranzo arriva da voi, e manda raggi gentili a Urano, Plutone, Mercurio. Siete destinati a grandi imprese, lo sapete anche voi, ma dovete saper dominare l'impazienza, imparerete presto il valore del tempo, lo vogliono le stelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

