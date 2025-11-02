le sfide del turismo nuovo volto per il gioli a gennaio il via ai lavori

Prenderanno il via a gennaio, con ogni probabilità, i lavori per la ristrutturazione dell’hotel Gioli. Restituire allo storico albergo il prestigio che aveva un tempo è l’obiettivo che si è prefissata la famiglia Faraotti. Un sogno finalmente pronto a diventare realtà, frutto di una visione che unisce passione per l’accoglienza, rispetto per la storia cittadina e fiducia nelle potenzialità turistiche di Ascoli. L’imprenditrice Roberta Faraotti, da anni figura di riferimento nel panorama economico locale sulla scia di quanto svolto dal padre Battista, ha scelto di riportare in vita una delle strutture simbolo del centro storico, da tempo chiusa, con un progetto ambizioso di riqualificazione e rilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

