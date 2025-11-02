Nel 2024 la cicogna non ha fatto tappa in più Comuni delle aree interne e montane. "L’ultimo bambino da noi è nato nel 2023 - esordisce la sindaca di Ussita Silvia Bernardini -. Credo sia una conseguenza del terremoto e dello spopolamento; le coppie giovani in particolare, non potendo aspettare la ricostruzione, si sono trasferite altrove. Noi abbiamo il compito di far diventare questi luoghi appetibili per le nuove generazioni, a partire dai servizi, scolastici e sanitari". Per il medico di base, ad esempio, gli ussitani devono recarsi a Visso o Pieve Torina. "Se riusciremo a vincere questa sfida – aggiunge – forse riusciremo a portare qui più persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dei cinque sindaci nell’anno senza cicogna