Le serie tv e i film Disney+ più attesi di Novembre 2025

Questo Novembre, anche Disney+ riserva alcune sorprese. Tra qualche film, come il nuovo capitolo dei Fantastici 4 con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, e serie tv come All’s Fair, nuovo legal drama, il catalogo si allarga. Prima di arrivare al periodo natalizio, vediamo insieme cosa ci attende sulla piattaforma in questi giorni. Le serie tv e i film Disney+ più attesi di novembre 2025. Si inizia il 4 novembre con i primi tre episodi della nuova serie tv All’s Fair. Questo titolo segue un team di avvocatesse divorziste, che decidono di lasciare uno studio prettamente maschile per aprire una loro attività di successo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

