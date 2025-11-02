Le scarpe sportive usate proteggeranno i bambini

Le scarpe usate avranno delle nuove “casette“ dove rinascere. Succede a Monza, dove Il Comune, in collaborazione con Impresa Sangalli, ha aderito al progetto Esosport, l’iniziativa dedicata alla raccolta e al riciclo delle scarpe sportive a fine vita. Nato nel 2009 per sottrarre alle discariche migliaia di calzature destinate al rifiuto, il progetto trasforma la gomma delle suole in una nuova materia utile a realizzare pavimentazioni antishock per aree gioco all’interno dell’iniziativa “Il Giardino di Betty“. Dal 12 novembre in diversi punti della città, fra cui centri civici, scuole e impianti sportivi, saranno allestite 27 postazioni con contenitori ben riconoscibili e facili da utilizzare, nei quali sarà possibile lasciare scarpe sportive con suola di gomma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

