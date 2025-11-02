Le scarpe sportive usate proteggeranno i bambini
Le scarpe usate avranno delle nuove “casette“ dove rinascere. Succede a Monza, dove Il Comune, in collaborazione con Impresa Sangalli, ha aderito al progetto Esosport, l’iniziativa dedicata alla raccolta e al riciclo delle scarpe sportive a fine vita. Nato nel 2009 per sottrarre alle discariche migliaia di calzature destinate al rifiuto, il progetto trasforma la gomma delle suole in una nuova materia utile a realizzare pavimentazioni antishock per aree gioco all’interno dell’iniziativa “Il Giardino di Betty“. Dal 12 novembre in diversi punti della città, fra cui centri civici, scuole e impianti sportivi, saranno allestite 27 postazioni con contenitori ben riconoscibili e facili da utilizzare, nei quali sarà possibile lasciare scarpe sportive con suola di gomma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
VETRINA DELLE SCARPE FINITA 2963 paia di scarpe sportive presenti in negozio Abbiamo il modello giusto per te! Via San Paolo 118, Ovada (AL) www.centrosportovada.com #centrosportovada #ovada #negozio #sport #scarpesportive - facebook.com Vai su Facebook
Le scarpe sportive usate proteggeranno i bambini - Succede a Monza, dove Il Comune, in collaborazione con Impresa ... msn.com scrive
Le scarpe sportive tornano in pista - Fare nuove pavimentazioni morbide per bambini, da usare nelle aree giochi (in giardini e centri civici), e per piste d’atletica, partendo dal riciclo di scarpe sportive usate. Da ilgiorno.it