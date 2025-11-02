Le più care d’Europa Bollette stangata terribile per gli italiani | quei numeri che spaventano le famiglie

L’ Italia si colloca sul podio dei Paesi europei con l’ energia elettrica più costosa per le famiglie se rapportata al potere d’acquisto. Mentre nel resto dell’ Unione Europea i prezzi dell’elettricità risultano stabili e quelli del gas in netto calo, per i consumatori italiani la bolletta rimane pesante. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat relativi al primo semestre del 2025. Sebbene i prezzi nominali più alti per l’elettricità si registrino in Germania (38,35 € per 100 kWh), Belgio e Danimarca, il quadro cambia se si considera il potere d’acquisto. L’Italia, con un valore di 34,40 SPA, si piazza al terzo posto nell’UE per il costo dell’elettricità in relazione al reddito medio, preceduta solo da Repubblica Ceca (39,16) e Polonia (34,96). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le più care d’Europa”. Bollette, stangata terribile per gli italiani: quei numeri che spaventano le famiglie

