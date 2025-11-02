Le pillole di Polly | recensione di L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni

Il tempo funziona in maniera bizzarra. Per chi è sempre di corsa, non è mai abbastanza; chi sta vivendo un periodo felice, invece, vorrebbe che non passasse mai, per godersi il più possibile il momento. Ma c’è anche qualcuno per cui il tempo si è fermato, proprio come un orologio rotto le cui lancette segnano sempre la stessa ora nonostante il passaggio inesorabile dei giorni, delle stagioni, degli anni. E quando questo accade, l’unica via di uscita è che qualcuno, o qualcosa, riesca ad riattivare il meccanismo. A Brest, c’è un misterioso orologiaio che di riparazioni di meccanismi guasti se ne intende parecchio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

