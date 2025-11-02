Le pagelle Morgan ciclone inarrestabile
Vildoza 7,5 (in 22’ 11 da due, 25 da tre, 44 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperi, 4 assist). L’argentino si lascia alle spalle dubbi, titubanze e paure. Canta e porta la croce. E dà la spinta giusta. Edwards 7 (in 23’ 04 da due, 58 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un recupero, 2 assist). Più i tiri sono difficili e meno tempo c’è da giocare e più lui si esalta. Si ritrova dopo due partite nelle quali aveva smarrito la diretta via. Jallow 7 (in 25’ 25 da due, 12 da tre, 5 rimbalzi, un recupero, 2 assist). Non c’è bisogno di effetti speciali. E allora azzanna in difesa e gioca di sponda in attacco. Alston Junior 7 (in 21’ 11 da due, 34 da tre, 3 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
