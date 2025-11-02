Le pagelle In attacco il più pericoloso è Lepri Mancano gli spunti di Piccoli
Vitali 6. Un’altra gara nella quale in sostanza i guanti li deve usare pochissimo e che poi si chiude con due gol subiti sui quali non può fare granchè. Lepri 6. È l’attaccante più pericoloso e questo la dice lunga sulla potenza di fuoco del Rimini in zona gol. Se la cava con la determinazione anche quando ci sono da fronteggiare gli avanti piemontesi. Bassoli 5. Meno preciso del solito farcisce la sua prestazione di errori banali. Si mette in riga nella ripresa, ma ormai il gioco è fatto (17’ st Ferrarini 5. Non dà al Rimini quel che serve). Bellodi 6. Prova a metterci una pezza in molte occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
