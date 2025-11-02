Le pagelle di Napoli – Como

Forzazzurri.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

•MILINKOVIC-SAVIC 7 – Se la suona e se la canta su Morata. Una bella prova per le coronarie dei tifosi •DI LORENZO 5,5 – Non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

le pagelle di napoli 8211 como

© Forzazzurri.net - Le pagelle di Napoli – Como

Scopri altri approfondimenti

pagelle napoli 8211 comoNapoli-Como 0-0, gli highlights: Milinkovic para un rigore - Meglio la squadra di Fabregas nel primo tempo: out Kempf dopo 8’, ci prova Caqueret, Morata si guadagna un calcio di rigore: Proprio ... Lo riporta sport.sky.it

pagelle napoli 8211 comoLe pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- Riporta ilmattino.it

Pagelle Napoli-Como 0-0 – Il Como di Fabregas riaccende la nostalgia del sarrismo perduto (ci mancava solo questo) - Milinkovic è uno di quei portieri che incute soggezione sui rigori. Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Napoli 8211 Como