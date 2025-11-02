Le pagelle di Ballando con Le Stelle | Rosa Chemical a fine corsa? 5 Signora Coriandoli e Convertini la quota comica 4 Filippo Magnini in gara per vincere 9

La sesta puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda ieri sera sabato 1 novembre su Rai 1, ha avuto una protagonista in meno, ovvero Andrea Delogu, assente in seguito alla prematura scomparsa del fratello Evan, avvenuta nel primo pomeriggio dello scorso mercoledì a causa di un incidente alla guida della sua moto. Milly Carlucci ha quindi voluto mandarle un messaggio, con una visibile commozione: “Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire questo, quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Non abbiamo la pretesa di poterti dire niente che sia utile in questo momento, però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo qua a braccia aperte con tutto il nostro affetto e speriamo di farti sorridere ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it