Le pagelle dei lariani Butez sempre attento Diao che passaggio Paz ben controllato

BUTEZ 6,5. Due grandi parate su McTominay e Politano. SMOLCIC 6,5. Limita Spinazzola, ma cala di agonismo dopo l’ammonizione. RAMON 6,5. Hojlund non gli dà molti problemi. KEMPF sv. VALLE 6. Spinge poco, ma copre gran parte del campo. PERRONE 6,5. Innesca più volte Paz e Morata nella parte centrale del campo. E si propone sempre in attacco. CAQUERET 7. Preferito a Da Cunha, mostra personalità e illumina con qualche passaggio in area non sfruttato dai compagni. DIAO 7. S’inventa un passaggio magico per Morata nell’azione del rigore, salta spesso Di Lorenzo con facilità, ma non va alla conclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

