Le notizie più importanti di oggi 2 novembre 2025 a Latina e in provincia

Latinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi a Latina e provincia: ecco un riepilogo dei fatti principali di questa domenica 2 novembre, che hanno riguardato l'intero territorio pontino.- Case, Latina la più cara (dopo Roma) per comprare o affittare. Ecco quanto si paga. Nella provincia di Latina si registrano i prezzi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, choc a Garlasco: indagato l’ex procuratore Mario Venditti - Le ultime notizie di oggi le apriamo con quanto sta avvenendo a Garlasco nelle ultime ore, una indagine ai danni dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditt Nuovo colpo di scena sull’indagine di ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Notizie Pi249 Importanti Oggi