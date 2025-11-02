Le note di Rtc Musica ispanica Callas e Puccini

Un corollario di musica ispanica come scelta di ascolto per questa settimana su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) a partire da oggi con Manuel De Falla e Notti nei giardini di Spagna: al pianoforte Martha Argerich con l’ Orchestre de Paris diretta da Daniel Barenboim (alle 16.57); in serata (alle 21.03) Sinfonia spagnola di Eduard Lalo e il violino di Itzhak Perlman. Domani ci spostiamo nella Venezia de I due Foscari di Verdi - Byron, sesta opera che in questo giorno del 1844 debuttò al Teatro Argentina di Roma: alle 9.26 una selezione con direttori come Riccardo Muti e Lamberto Gardelli, che l’otto novembre del 1915 nasceva a Venezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

