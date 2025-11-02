LE NOIR la meraviglia del bosco in edizione limitata
Savini Tartufi ed Enoteca Pinchiorri sono due eccellenze toscane. La prima è un’azienda di famiglia che dal 1920 lavora in armonia con la natura e che è un punto di riferimento importante nel mondo del tartufo, con impeccabili standard di qualità e di rispetto per la straordinaria materia prima che lavora. Il secondo è uno dei più blasonati ristoranti italiani, nel cuore di Firenze: tra stelle Michelin da lungo tempo e una cucina classicista e al contempo contemporanea. Due esponenti di un territorio ricco di eccellenze e di cultura gastronomica che si sono alleati nel progetto LE NOIR, una collezione di prodotti in tiratura limitata, destinata a canali selezionati, presentata qualche giorno fa a Milano, nel locale Casa Savini Tartufi in via Cusani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sahara Noir: una meraviglia della natura prende vita nella tua casa. Un marmo con un nero profondo, attraversato da venature dorate che creano un effetto elegante. Lo studio degli spazi e le prove di posa a secco ci consentono di realizzare una posa a macc - facebook.com Vai su Facebook
Sul numero 10 di La Meraviglia del Possibile, la rivista della @LuissLUP , in uscita in questi giorni, un mio lungo contributo su Theta Noir e sui nuovi movimenti religiosi che ruotano attorno l’Intelligenza Artificiale, non semplicemente utilizzandola per fini rituali - X Vai su X
LE NOIR, la meraviglia del bosco in edizione limitata - Savini Tartufi e il ristorante tristellato di Firenze Enoteca Pinchiorri si alleano in un progetto che racconta il tartufo da un punto di vista diverso: una crema adatta tanto alla cucina stellata qua ... Riporta msn.com
Noir in Festival entra nel vivo dell'edizione 2024 - Noir in Festival è entrato nel vivo con un programma dedicato agli amanti del mistero, del thriller e del noir, tra incontri letterari, proiezioni cinematografiche e approfondimenti. Da corrieredellosport.it
Torna il Noir in Festival, Milano si tinge di giallo - A Milano torna il Noir in Festival, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri e arrivato alla 34esima edizione. tgcom24.mediaset.it scrive