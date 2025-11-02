le noir la meraviglia del bosco in edizione limitata

Savini Tartufi ed Enoteca Pinchiorri sono due eccellenze toscane. La prima è un’azienda di famiglia che dal 1920 lavora in armonia con la natura e che è un punto di riferimento importante nel mondo del tartufo, con impeccabili standard di qualità e di rispetto per la straordinaria materia prima che lavora. Il secondo è uno dei più blasonati ristoranti italiani, nel cuore di Firenze: tra stelle Michelin da lungo tempo e una cucina classicista e al contempo contemporanea. Due esponenti di un territorio ricco di eccellenze e di cultura gastronomica che si sono alleati nel progetto LE NOIR, una collezione di prodotti in tiratura limitata, destinata a canali selezionati, presentata qualche giorno fa a Milano, nel locale Casa Savini Tartufi in via Cusani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

