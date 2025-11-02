Le hanno servito troppo alcol era seduta sul bordo del balcone poi… | donna cade in acqua e muore durante una crociera a tema Taylor Swift il dolore della figlia
Era in vacanza, con sua figlia, su una crociera di quattro giorni a tema Taylor Swift. Quelli che dovevano essere giorni di spensieratezza, però, si sono presto trasformati in un incubo. Dulcie White, infatti, è morta dopo essere caduta in mare dalla nave in movimento. E ora la figlia ha denunciato la compagnia di navigazione per morte ingiusta. È successo a largo delle Bahamas, il 22 ottobre dello scorso anno, ma solo adesso emergono i dettagli della vicenda. Lo riporta il “Daily Mail”. Dulcie White, 66enne originaria di New York, era a bordo della nave “Allure of the Seas” della Royal Caribbean insieme a sua figlia, Megan Klewin, per una crociera di 4 giorni dedicata alla popstar americana Taylor Swift (che non è coinvolta nell’evento) e organizzata dall’agenzia Marvelous Mouse Travels. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
