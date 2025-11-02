Le elezioni di facciata minano la fiducia nella democrazia in Africa
In tre paesi africani i cittadini non hanno potuto votare in modo libero e regolare. Ma questo non significa che la democrazia sia un’imposizione coloniale, estranea alle tradizioni africane. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altre letture consigliate
Pasquale Aliberti. . Elezioni regionali 2025 in Campania: adesso parlo io… - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Marche Fioravanti, sindaco di Ascoli: «Affluenza in calo? Dobbiamo lavorare sulla fiducia. Acquaroli lo sta facendo» - Fioravanti, sindaco di Ascoli, fedelissimo di Acquaroli: «Affluenza in calo? corriereadriatico.it scrive