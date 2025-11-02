Le due spiagge libere della Venere Azzurra in un’unica concessione

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra riunite in un’unica concessione. Il Comune di Lerici prova a riorganizzare una porzione del suo litorale alla luce delle difficoltà degli ultimi anni nella gestione delle concessioni. Nei giorni scorsi, la decisione della giunta comunale circa la necessita di riorganizzare i lotti 1 e 2 della Venere, costituendone uno solo: a questo scopo, è stato di conseguenza affidato un incarico a uno studio tecnico per predisporre una progettazione finalizzata alla razionalizzazione delle strutture di facile rimozione lungo il nuovo lotto integrato, "al fine di creare una situazione più ordinata e fruibile rispetto all’attuale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

le due spiagge libere della venere azzurra in un8217unica concessione

© Lanazione.it - Le due spiagge libere della Venere Azzurra in un’unica concessione

Altre letture consigliate

Dove la natura accarezza il mare: le spiagge libere più belle del Conero per un’estate da sogno - La Riviera del Conero è una delle meraviglie più affascinanti della Costa Adriatica, una zona in cui la natura selvaggia incontra la tradizione marinara marchigiana. siviaggia.it scrive

Spiagge libere in Italia, dove si trovano le più belle - L'aumento dei prezzi dei lidi per lettini e ombrelloni sta causando sempre più polemiche in Italia. corrieredellosport.it scrive

due spiagge libere venereVenere Azzurra verso l’unificazione di primo e secondo lotto - Verso l'unificazione il primo e il secondo lotto della spiaggia libera attrezzata della Venere Azzurra. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Spiagge Libere Venere