Le due spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra riunite in un'unica concessione. Il Comune di Lerici prova a riorganizzare una porzione del suo litorale alla luce delle difficoltà degli ultimi anni nella gestione delle concessioni. Nei giorni scorsi, la decisione della giunta comunale circa la necessita di riorganizzare i lotti 1 e 2 della Venere, costituendone uno solo: a questo scopo, è stato di conseguenza affidato un incarico a uno studio tecnico per predisporre una progettazione finalizzata alla razionalizzazione delle strutture di facile rimozione lungo il nuovo lotto integrato, "al fine di creare una situazione più ordinata e fruibile rispetto all'attuale".

© Lanazione.it - Le due spiagge libere della Venere Azzurra in un’unica concessione