Le due spiagge libere della Venere Azzurra in un’unica concessione
Le due spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra riunite in un’unica concessione. Il Comune di Lerici prova a riorganizzare una porzione del suo litorale alla luce delle difficoltà degli ultimi anni nella gestione delle concessioni. Nei giorni scorsi, la decisione della giunta comunale circa la necessita di riorganizzare i lotti 1 e 2 della Venere, costituendone uno solo: a questo scopo, è stato di conseguenza affidato un incarico a uno studio tecnico per predisporre una progettazione finalizzata alla razionalizzazione delle strutture di facile rimozione lungo il nuovo lotto integrato, "al fine di creare una situazione più ordinata e fruibile rispetto all’attuale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Degrado e pericoli su spiagge libere di Salerno: barche abbandonate e pericolose bombole gas Vai su Facebook
Regione, Fico: “Circum efficiente e spiagge libere in tutto il golfo” - X Vai su X
Dove la natura accarezza il mare: le spiagge libere più belle del Conero per un’estate da sogno - La Riviera del Conero è una delle meraviglie più affascinanti della Costa Adriatica, una zona in cui la natura selvaggia incontra la tradizione marinara marchigiana. siviaggia.it scrive
Spiagge libere in Italia, dove si trovano le più belle - L'aumento dei prezzi dei lidi per lettini e ombrelloni sta causando sempre più polemiche in Italia. corrieredellosport.it scrive
Venere Azzurra verso l’unificazione di primo e secondo lotto - Verso l'unificazione il primo e il secondo lotto della spiaggia libera attrezzata della Venere Azzurra. Secondo msn.com