Le donne afgane sono tornate a giocare a calcio da rifugiate
Dopo quattro anni, le ragazze dell’Afghanistan femminile sono tornate su un campo da calcio. È successo domenica 26 ottobre, nella prima partita del torneo FIFA Unites: Women’s Series 2025, in corso in Marocco. Sul campo non è andata benissimo, a causa di una sconfitta per 1-6 contro il Ciad, ma il semplice fatto di essere riuscite a giocare r appresenta già un traguardo storico. In Afghanistan, il calcio è diventato uno strumento di emancipazione per le donne, dopo la prima caduta del governo dei Talebani. Grazie alla spinta di atlete come Khalid Popal, oggi attivista e fondatrice dell’associazione Girl Power, la squadra nazionale femminile è stata un elemento fondamentale per l’emancipazione delle giovani donne del Paese, ma dal 2021 le cose sono radicalmente cambiate. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Sala Angiolillo Palazzo Wedekind - P.zza Colonna n. 366 ROMA 24 Ottobre 2025 10,00 “Alziamo la voce sulla Pace: rompiamo il silenzio sulle donne afgane” - facebook.com Vai su Facebook
