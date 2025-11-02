Dopo quattro anni, le ragazze dell’Afghanistan femminile sono tornate su un campo da calcio. È successo domenica 26 ottobre, nella prima partita del torneo FIFA Unites: Women’s Series 2025, in corso in Marocco. Sul campo non è andata benissimo, a causa di una sconfitta per 1-6 contro il Ciad, ma il semplice fatto di essere riuscite a giocare r appresenta già un traguardo storico. In Afghanistan, il calcio è diventato uno strumento di emancipazione per le donne, dopo la prima caduta del governo dei Talebani. Grazie alla spinta di atlete come Khalid Popal, oggi attivista e fondatrice dell’associazione Girl Power, la squadra nazionale femminile è stata un elemento fondamentale per l’emancipazione delle giovani donne del Paese, ma dal 2021 le cose sono radicalmente cambiate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le donne afgane sono tornate a giocare a calcio (da rifugiate)