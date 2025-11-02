Le borgate di Pasolini oggi | dal Pigneto al Quadraro come sono cambiati i luoghi simbolo del suo racconto di Roma
Dal Pigneto a Pietralata, dal Mandrione al Quadraro: i quartieri raccontati da Pasolini non sono più periferie dimenticate ma zone centrali, tra gentrificazione, memoria popolare e nuovi problemi urbani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
la Repubblica. . Cinquant'anni senza Pasolini. A mezzo secolo dalla tragica notte dell'Idroscalo di Ostia, Repubblica celebra l'intellettuale corsaro, voce delle borgate, con "Rivoluzione Pasolini — La sua forza cinquant'anni dopo". Questo è il titolo dei due vol
Lamento per la morte di Pasolini è lo spettacolo-concerto della BandaJorona per ricordare Pier Paolo Pasolini attraverso la sua musica,lo sguardo sulla città e le borgate e le sue parole. 1°novembre,ore 20.30,Laboratorio Sociale Autogestito Centocelle
Roma, il palazzo di 5 piani nel Pigneto di Pasolini. I residenti: "Volumetrie esplose, Comune e giudici accertino irregolarità" - Nel quartiere romano di Pasolini spunta un palazzo contestato dai residenti: cubature quasi doppie e unità collabenti fantasma