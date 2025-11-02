Le borgate di Pasolini oggi | dal Pigneto al Quadraro come sono cambiati i luoghi simbolo del suo racconto di Roma

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Pigneto a Pietralata, dal Mandrione al Quadraro: i quartieri raccontati da Pasolini non sono più periferie dimenticate ma zone centrali, tra gentrificazione, memoria popolare e nuovi problemi urbani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Roma, il palazzo di 5 piani nel Pigneto di Pasolini. I residenti: “Volumetrie esplose, Comune e giudici accertino irregolarità” - Nel quartiere romano di Pasolini spunta un palazzo contestato dai residenti: cubature quasi doppie e unità collabenti fantasma ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Borgate Pasolini Oggi Pigneto