Un bis a distanza di mesi, ma a grande richiesta. Questa sera alle 20.30 torna sul palcoscenico del Teatro Sociale di Sondrio uno spettacolo che già lo scorso giugno aveva lasciato gli spettatori a bocca aperta, ma soprattutto con il naso all’insù. Si tratta de “Le incredibili storie di un saggio“, bella favola tratta dal romanzo Big Fish di Daniel Wallace. "Abbiamo avuto un successo inaspettato. Tutti pensavano di assistere al classico saggio di fine anno, in questo caso del corso di tessuti aerei del quale sono l’insegnante – racconta Laura Bonfiglio - e invece il pubblico ha riconosciuto un lavoro molto più complesso e completo, con una bella storia messa in scena da cinque attori professionisti e accompagnata in modo funzionale e organico dalle coreografie delle ballerine “volanti“ sui tessuti e da movimenti scenici a terra studiati per fare immergere completamente gli spettatori in quel sogno ad occhi aperti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ballerine volanti tornano a teatro